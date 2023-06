Checa aquí cómo ser sostenible sin sacrificar la diversión del 4 de julio

MIAMI, Fla. – El Tío Sam quiere que seas ecológico este 4 de julio. Aunque las celebraciones se sucederán en todo el sur de Florida, también puede ser una de las fiestas más perjudiciales para nuestro medio ambiente.

Pero no tienes por qué serlo. Aún puedes vestirte de rojo, blanco y azul y ser sostenible sin sacrificar nada de la diversión.

Los fuegos artificiales, los desfiles, las fiestas en la playa y los picnics suelen dejar tras de sí un desastre gigantesco. No sólo eso, el 4 y el 5 de julio tienen una de las peores calidades del aire del año. Según un estudio de la revista Atmospheric Environment, los fuegos artificiales del Día de la Independencia introducen un 42% más de contaminantes en el aire, y algunas de esas toxinas nunca llegan a descomponerse o desintegrarse del todo. Por eso Coconut Grove está optando por un espectáculo de drones con la Orquesta Sinfónica de Miami en lugar de un espectáculo tradicional de fuegos artificiales.

Cynthia Seymour, directora ejecutiva en funciones del Distrito de Mejora Comercial de Coconut Grove, dijo que los drones tienen muchas ventajas sobre los fuegos artificiales.

“Los drones no sueltan metralla. No hay residuos de los drones”, dijo Seymour. “Vuelan hacia el cielo y son capaces de crear formaciones. Son insonoros, por lo que no asustan a los perros. No asustan a los niños pequeños y no asustan a las personas con trastorno de estrés postraumático”.

El Grove probó los drones el año pasado en el picnic anual del Día de la Independencia en Peacock Park para ver cómo respondía el público.

“Fue un éxito rotundo”, dijo Seymour. “A la gente le encantaron los drones. Así que volveremos a traerlos este año”.

Y eso no es todo. En un esfuerzo por ser más sostenibles y reducir los residuos, esta fiesta es 100% libre de plástico. Eso significa que no se ofrecerán concesiones. En su lugar, los restaurantes participantes de Grove ofrecerán picnics para llevar que podrás pedir y recoger en recipientes reutilizables para llevar. Y, por favor, ¡deja los vasos rojos Solo en la tienda!

“Así que, si traes tu botella de agua reutilizable, podremos rellenarla gratis con agua, té helado o limonada en varios locales participantes”, dijo Seymour.

Y si por casualidad olvidas tu botella rellenable en casa, no te preocupes. Los organizadores te tienen cubierto. Repartirán gratuitamente botellas de agua reutilizables de metal en función de tus necesidades. Es importante porque, la única forma que tendrás de conseguir algo para beber es utilizarlas en las diversas estaciones de recarga de agua, bebidas y otras libaciones que habrá a lo largo del evento.

Y para subir la apuesta, hay incluso un gran premio: dos noches gratis en el lujoso hotel Mr. C, para quien traiga el picnic más sostenible.

“Cuanta más gente dé un paso al frente y sea un buen ejemplo, mejor”, afirma Seymour. “Así que tenemos que celebrar que la gente se preocupe lo suficiente como para hacer lo que esté en su mano para marcar la diferencia”.

Y eso también va por ti, los navegantes.

“Cuando lleguen aquí el lunes por la mañana, todos estos pequeños bancos de arena y todas las pequeñas playas de la orilla, parecerán literalmente un vertedero”, dijo el instructor de remo Paolo Ameglio.

Llevamos años mostrándote el problema: navegantes y motos acuáticas descuidados que destrozan las islas de despojos de la bahía de Biscayne. Es peor en vacaciones, cuando miles de personas se lanzan al agua.

“Es molesto. La gente debe cargar y descargar. No deberían dejar rastro y dejar la playa como la encontraron”, dijo Jeremy Waks, de Debris Free Oceans.

Pero no lo hacen. Muchos siguen llenando estos cubos de basura incluso cuando ya están a rebosar, dejando bolsas de residuos en el suelo, sin darse cuenta de que algunas de estas islas sólo reciben servicio una vez a la semana.

Cuando sube la marea, toda esa basura vuelve a la bahía.

Así que navegantes, por favor, recuerden: su basura es su responsabilidad. Métale y sácala. No la dejen en las islas.

“Creo que a la gente le importa a la hora de la verdad, pero sólo hay que educarla para que sepa que, al final del día, alguien no va a venir a limpiar después de ellos”, dijo Waks.

No lleves plásticos de un solo uso y no lleves globos en el barco. Saldrán volando y acabarán en el agua.

Así que ¡feliz Cuatro! Diviértete, pero sea consciente de la huella que dejas tras de ti, aunque otros a tu alrededor no lo sean.

“Si ves alguna otra basura tirada a tu alrededor, recógela también e intente ser parte de la solución”, dijo Waks.

Haz clic aquí para obtener consejos sobre cómo ser un navegante más sostenible.