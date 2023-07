La autoridad electoral de Guatemala adelanta que la revisión de actas no cambió los resultados

Bernardo Arvalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, conversa con reporteros en el tercer da de una revisin oficial de actas electorales en la Ciudad de Guatemala, el jueves 6 de julio de 2023. (AP Foto/Moiss Castillo) (Moises Castillo, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)

GUATEMALA CITY – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala adelantó el viernes que tras la revisión de las actas de los pasados comicios presidenciales, no se detectó una variación en los resultados preliminares transmitidos el 25 de junio. El TSE señaló en un comunicado que aún debe recibir los documentos de escrutinio final de las segundas audiencias de revisión, ordenadas por la Corte de Constitucionalidad, aunque indicó que la información que tiene indica que se "reafirman los resultados preliminares” y que deberían oficializarse los conteos de la primera vuelta presidencial. La autoridad electoral hizo un llamado a las organizaciones políticas, afiliados y simpatizantes a “aceptar con madurez los resultados electorales, los cuales representan la legítima voluntad popular”. También respaldó el trabajo realizado por las juntas electorales y rechazó las campañas de desprestigio en su contra. Los resultados comunicados el lunes posterior a la jornada electoral daban por ganadores de la primera vuelta a la candidata presidencial de centro de derecha Sandra Torres y al aspirante de izquierda, Bernardo Arévalo, la sorpresa de la jornada. Sin embargo, como ninguno obtuvo el 50% de los votos necesarios para ganar, se tendrá que realizar una segunda vuelta prevista para el 20 de agosto. Para la segunda vuelta, en la que se elegirá al sucesor del presidente Alejandro Giammattei, quedaron fuera dos de los favoritos en las encuestas de intención de voto previas y el postulante del oficialismo. Nueve partidos políticos disconformes con el conteo presentaron impugnaciones que la Corte de Constitucionalidad atendió en un amparo y ordenó la revisión de actas electorales. Eso impidió la oficialización de resultados hasta ahora. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral Gabriel Aguilar ya había anticipado el mismo viernes que la revisión de actas no había supuesto cambios significativos en los resultados. También respaldó el trabajo de las juntas electorales departamentales que “en un ejercicio de ciudadanía, (las juntas) custodiaron el voto de cada uno de los guatemaltecos". Durante la revisión de actas, hubo episodios de tensión con simpatizantes y representantes de organizaciones políticas que exigían un recuento voto a voto, algo que no está recogido en las leyes guatemaltecas. “Lo más importante es que el proceso hasta este momento lo que ha hecho es confirmar que los resultados electorales del 25 de junio, tal y como fueron anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, fueron correctos”, se anticipó a decir el candidato Arévalo, del Movimiento Semilla, al asistir el jueves a una audiencia de revisión y antes de que se conociera el criterio de la autoridad electoral. En algunas revisiones, las Juntas encontraron votos que no correspondían a un partido, anulaciones porque no se había marcado bien una papeleta y actas que no fueron reportadas, lo que fue corregido. En el amparo ante la Corte de Constitucionalidad los partidos presentaron como prueba 152 actas del total de 122.293 elaboradas por las Juntas Receptoras de votos. El partido oficialista VAMOS, escoltado por los partidos Valor, Cabal, Mi familia y Cambio intentaban recuperar votos o que se contara de nuevo papeleta por papeleta. En paralelo, el partido Humanista pidió la anulación de toda la elección a pesar de que sólo obtuvo 0,6 % de los votos. Ahora, antes de oficializar los resultados, el pleno del TSE revisará los resultados de las segundas audiencias de revisión de actas hechos por las Juntas y luego la auditoria de informática tiene que hacer un consolidado de esto. Según explicó Irma Palencia, magistrada presidenta, eso se presenta al pleno, para que lo analice y disponga el día de oficialización. Además, el pleno también debe resolver las nulidades que se han presentado antes de las revisiones y posteriormente. Claudia Ardón, inspectora general de ese tribunal, añadió que se debe informar a la autoridad que conoce el amparo. La Corte de Constitucionalidad, que no es competente para resolver, ordenó que se traslade el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que continúe el trámite. Varios países y organizaciones se pronunciaron pidiendo respeto a la voluntad popular de los guatemaltecos. El director del capítulo de Transparencia Internacional para Guatemala, Edie Cux, pidió el mismo viernes por la mañana al Tribunal Supremo Electoral que oficialice los resultados de las elecciones generales del 25 de junio. Por su parte, tanto los gobiernos de Argentina y Brasil pidieron que se respete la expresión en la urnas de los guatemaltecos. En un comunicado, el ejecutivo brasileño dijo que acogía las concluiones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos que “evaluó que las supuestas irregularidades en algunos colegios electorales son casos aislados, incapaces de alterar los resultados de los comicios”, concluía el comunicado sobre el trabajo de los observadores. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentina hizo hincapié en que los procesos electorales sean “justos y transparentes” y en que “la segunda vuelta electoral pueda realizarse conforme los plazos” previstos. También Human Right Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) llamaron a respetar los resultados e instaban “al gobierno de Guatemala y a otras autoridades a garantizar los valores democráticos y respetar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas” Países como Estados Unidos o el bloque de la Unión Europea (UE), así como la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunciaron de forma similar. Misiones de Observación de la UE y de la OEA confirmaron después de la elección que el proceso no tuvo mayores incidentes y respaldaron los resultados transmitidos por el TSE. Para la segunda vuelta electoral están convocados a las urnas más de 9,3 millones de guatemaltecos.

