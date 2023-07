Mujer es arrestada frente a la casa de playa de Taylor Swift

ARCHIVO - Taylor Swift llega a la 65a entrega anual de los premios Grammy el domingo 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles. Una mujer a la que previamente se le advirtió que se mantuviera alejada de la casa de Swift en Rhode Island fue arrestada el lunes frente a la propiedad a la orilla del mar, dijo la policía. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss)

WESTERLY, Rhode Island – Una mujer a la que previamente se le advirtió que se mantuviera alejada de la casa de Taylor Swift en Rhode Island fue arrestada esta semana frente a la propiedad a la orilla del mar, dijo la policía. La mujer fue descubierta frente a la casa y arrestada el lunes, dijo el jefe de policía de Westerly, Paul Gingerella. TMZ publicó fotografías que mostraban a alguien esposado frente a las puertas de la casa, que tiene múltiples carteles de “Prohibido el paso”. Los fanáticos demasiado entusiastas han sido un problema para Swift a lo largo de los años, con varios arrestos en sus casas. En julio de 2019, un hombre de Iowa que dijo que quería conocer a Swift fue arrestado cerca de su mansión frente al mar con una palanca y ganzúas, y meses después atraparon a un hombre de Nueva Jersey dentro de la casa. Un hombre de Florida que irrumpió en la casa de Swift en la ciudad de Nueva York en 2018 fue sentenciado a prisión luego de declararse culpable de desacato criminal e intento de robo. No está claro si Swift estaba en la casa el lunes. Se encuentra en medio de su gira de estadios Eras. El viernes, lanzó “Speak Now (Taylor’s Version)”, una versión regrabada de su tercer álbum.

