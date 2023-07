Vendedor de autos de Hialeah es acusado de defraudar y citar a su víctima para convencerla de retirar su denuncia

HIALEAH, Fla. – El propietario de un concesionario de coches usados de Hialeah, que desde entonces permanece cerrado por orden el estado, fue arrestado por tercera vez por más cargos de hurto mayor y fraude, según la policía.

La policía de Hialeah dijo que aproximadamente un mes antes de su última detención, Christopher Landy Mora, de 24 años, intentó suavizar las cosas con una de sus víctimas con un romance. No funcionó.

Mora, propietario de Realeza Motors, fue detenido por primera vez el 16 de marzo después de que él y un cómplice fueran acusados de dejar a una mujer de 73 años en la “ruina financiera” al utilizar su identidad para registrar y financiar tres vehículos a su nombre sin su permiso.

La policía volvió a arrestar a Mora el 6 de abril después de que un consignatario de vehículos acudiera a la comandancia de policía de Hialeah, situado justo enfrente de Realeza Motors, para informar de que seis de los siete vehículos que la empresa tenía en consignación con el concesionario presentaban cambios de titularidad fraudulentos o no aparecían por ninguna parte.

Según el informe de arresto de abril, el Departamento de Seguridad de Autopistas y Vehículos Motorizados de Florida suspendió las licencias estatales tanto de Realeza Motors, en el 5612 E. de la Octava Avenida, como del propio Mora por “actividad ilegal y prohibida”.

La policía dijo que el último arresto de Mora involucra a dos víctimas que dijeron que todavía estaban en el gancho para los pagos de préstamos de automóviles después de que Mora tomó posesión de sus vehículos, a pesar de las promesas de que ya no eran responsables.

Según el informe, el 5 de junio, un agente de policía de Hialeah acudió al negocio y descubrió que el padre de Mora estaba intentando reabrirlo con un nuevo nombre, Loyalty Auto Sales.

La policía preguntó al padre de Mora por uno de los coches de la víctima, del que afirmó no tener constancia, señala el informe.

También preguntaron al mayor de los Mora por una etiqueta de concesionario con la que se había visto a su hijo conduciendo y que había sido denunciada como perdida y debía ser devuelta al DHSMV, según la policía.

El investigador escribió que el padre de Mora era “deshonesto” y dijo que “su hijo no poseía ni tenía la etiqueta en cuestión y más aún (él) no sabía nada al respecto”.

“Presenté una foto que mostraba al Sr. Orlando Mora imágenes (de la) etiqueta exacta del concesionario en un Mercedes negro que su hijo fue visto conduciendo y estacionado en su propia entrada residencial”, escribió el detective. “El Sr. Orlando Mora declaró (que) antes del final del día la etiqueta sería devuelta a las fuerzas del orden o al Departamento de Vehículos a Motor y no ha sido (devuelta) hasta ahora”.

Poco después de que la policía volviera al aparcamiento de Realeza Motors, una víctima dijo a los agentes que Christopher Mora, que hasta entonces había bloqueado sus llamadas y se había negado a cumplir su palabra de pagar su Honda Civic, la llamó de improviso.

“Le explicó que el señor Mora la llamaba para intentar que anulara su denuncia policial de Hialeah si él le devolvía el coche”, escribió el detective. La mujer dijo que Mora “continuaría preguntándole si estaba en contacto con la policía y si había hecho alguna declaración sobre él”.

La mujer dijo a la policía que Mora “le pidió su dirección y le dijo que le dejaría el coche pero no estaba seguro de la hora y dijo que Mora “le exigiría que no fuera la policía porque tenía miedo de ser arrestado y no se comprometería a una hora para que la policía no estuviera esperando cerca para atraparle”.

La policía dijo que entonces ella preguntó a Mora por los 5,000 dólares que le había dado para el saldo de su pago y él dijo que no los tenía. Entonces “procedió a enviar por mensaje de texto una captura de pantalla de su cuenta bancaria mostrando que no tenía los fondos”.

Según la policía, la mujer dijo que Mora “hizo que una grúa acudiera a su casa y dejara el coche en medio de la calle con la batería descargada”.

Pero eso no fue todo lo que ocurrió, según el informe.

Mora llamó a la mujer más tarde por la noche para cruzar la calle y hablar con ella en un centro comercial para evitar sus cámaras e “incluso (la invitó) a salir para ganarse su simpatía”, dijo la policía.

Las autoridades dijeron que Mora, de nacionalidad cubana, se entregó el jueves en la comisaría de Hialeah. Estaba detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight bajo una fianza de 32.500 dólares desde el viernes por la tarde.

El abogado de Mora, Edward Tapanes, ha dicho previamente a Local 10 News que Mora fue víctima de otros implicados y que esperaba trabajar con los fiscales en el caso.

Local 10 News volvió a ponerse en contacto con Tapanes para que hiciera comentarios el viernes.