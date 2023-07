El cambio climático significa nuevos peligros para los trabajadores del campo

Camilo Martin cosecha arndanos en la Coopertiva Tierra y Libertad en Everton, Washington, 7 de julio de 2023. Cultivos y cultivadores deben adaptarse a los cambios en las condiciones climticas. La sucesin de temperaturas globales rcord esta semana sirvi de recordatorio de los peligros que significa el cambio climtico para los trabajadores del campo y de todos los que laboran a la intemperie. (AP Foto/John Froschauer)

