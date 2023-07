Arzobispo argentino allegado al Papa admite errores en el manejo del caso de cura acusado de abusos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Monseor Vctor Manuel Fernndez, arzobispo de La Plata, oficia una misa en la Catedral de La Plata, Argentina, el domingo 9 de julio de 2023. Fernndez fue designado por el papa Francisco para encabezar el Dicasterio de la Santa Sede para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. (Foto AP/Natacha Pisarenko)