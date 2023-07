El Salvador: Oficializan candidatura de Bukele para buscar la reelección en 2024

El presidente salvadoreo Nayib Bukele saluda durante la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el viernes 23 de junio de 2023. Su partido Nuevas Ideas anunci el lunes 26 de junio de 2023 que Bukele se inscribi como precandidato para participar en los comicios presidenciales de 2024, pese a que segn abogados y opositores la constitucin prohbe la reeleccin. (AP Foto/Arnulfo Franco)

