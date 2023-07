Fuertes lluvias causan inundaciones y aludes de tierra en suroeste de Japón

Un vehculo queda atrapado en medio de una inundacin en una calle tras fuertes lluvias en Kurume, en la prefectura de Fukuoka, en el sur de Japn el lunes 10 de julio de 2023. (Kyodo News va AP) (Uncredited)

TOKYO – Lluvias torrenciales han estado azotando el suroeste de Japón, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra y dejando al menos seis personas desaparecidas el lunes. Las lluvias que cayeron en las regiones de Kyushu y Chugoku durante el fin de semana causaron inundaciones a lo largo de varios ríos, así como aludes de tierra, cierre de carreteras, interrupción del servicio de trenes y cortes en el suministro de agua en algunas áreas. La Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia por lluvias intensas para las prefecturas de Fukuoka y Oita en la isla principal de Kyushu, en el sur, e instó a los residentes en las áreas ribereñas y en las laderas a tener precaución. Se exhortó a más de 1,7 millones de residentes en áreas vulnerables a buscar refugio. La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó que al menos seis personas estaban desaparecidas. En la ciudad de Soeda, en la prefectura de Fukuoka, dos personas quedaron enterradas bajo un deslizamiento de tierra. Una fue rescatada con vida, pero la otra fue encontrada sin signos vitales, indicó la agencia. De momento no hay más información sobre su condición. En la ciudad de Karatsu, en la prefectura de Saga, los rescatistas buscaban a tres personas cuyas casas fueron golpeadas por un deslizamiento de tierra, agregó la agencia. Otras tres personas estaban desaparecidas en otras partes de la región. Las imágenes de la televisora NHK mostraron agua fangosa del crecido río Yamakuni brotando sobre un puente en la ciudad de Yabakei, en la prefectura de Oita.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.