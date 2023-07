Madonna dice que está ‘en vías de recuperación’

FILE - Madonna en la 30a edición de los premios GLAAD Media en Nueva York el 4 de mayo de 2019, en Nueva York. Madonna publicó el 10 de julio de 2023 en redes sociales que está "en vías de recuperación" tras haber sido hospitalizada y posponer el comienzo de su gira Celebration. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini, 2019 Invision)

LOS ANGELES – Madonna dice que está enfocada en su salud y en volver al escenario después de una “infección bacteriana grave” que la llevó a ser hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos durante varios días el mes pasado. “Estoy en vías de recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida”, escribió la superestrella del pop en Instagram. “Lo primero que pensé cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira. Tampoco quería defraudar a las personas que trabajaron incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi show”. “Mi enfoque ahora está en mi salud y en fortalecerme, y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda”, continuó. La sección norteamericana de su gira Celebration, originalmente programada para comenzar el 15 de julio en Vancouver y continuar hasta el 8 de octubre en Las Vegas, ha sido pospuesta. Su gira comenzará ahora el 14 de octubre en la Arena O2 de Londres. La promotora Live Nation confirmó los cambios. “Las fechas reprogramadas se anunciarán lo antes posible. Se pide a los fanáticos a conservar sus boletos, ya que serán válidos para las nuevas fechas una vez que se anuncien”, se lee en un comunicado. Según su mánager Guy Oseary, el 24 de junio, Madonna “desarrolló una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos”, como escribió en Instagram unos días después de que la estrella fuera ingresada al hospital. “Su salud está mejorando, sin embargo, está aún bajo atención médica. Se espera una recuperación total”.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.