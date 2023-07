Guatemala: tribunal electoral valida resultados y juez suspende a un partido que irá a balotaje

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, en entrevista en su oficina en Ciudad de Guatemala City, el martes 11 de julio de 2023. Palencia habl semanas despus de que la Corte de Constitucionalidad ordenara paralizar el proceso electoral, tras las votaciones del domingo 25 de junio, para conceder un amparo a nueve partidos inconformes con los resultados preliminares. (AP Foto/Moiss Castillo)