Lluvias del monzón causan más de 100 muertes en la India

Residentes de las orillas del ro Yamuna estn sentados junto a una calle inundada en Nueva Delhi, India, jueves 13 de julio de 2023. Las inundaciones obligaron a evacuar a miles de personas en las zonas bajas de la capital. (AP Foto/Manish Swarup)

