Volcán en Alaska expulsa enorme nube de ceniza; alertan a pilotos

Esta imagen de una cámara web proporcionada por el Servicio Geológico de EEUU muestra una columna de cenizas del volcán Shishaldin capturada el martes 18 de julio de 2023. (Observatorio del Volcán de Alaska/Servicio Geológico de EEUU vía AP) (Uncredited)

ANCHORAGE, Alaska – Una erupción en curso de un volcán remoto en las islas Aleutianas de Alaska produjo una nube de cenizas tan grande que el martes se alertó a los pilotos sobre condiciones potencialmente peligrosas. La nube de ceniza con una altura inicial de unos 8,9 kilómetros (5,5 millas) se desplazaba hacia el sur-sureste desde el volcán Shishaldin, informó el Observatorio de Volcanes de Alaska en un comunicado. La erupción se describió como moderada con caída de ceniza a la deriva hacia el Océano Pacífico, lo que crea una preocupación potencial para el tráfico aéreo o los barcos, dijo Matt Loewen, geólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos en el observatorio. El volcán está a unos 1.127 kilómetros (700 millas) al suroeste de Anchorage en la isla Unimak. Los aproximadamente 65 residentes de la isla viven a unos 40 kilómetros (25 millas) al noreste del volcán, en la comunidad de False Pass. El volcán Shishaldin comenzó a hacer erupción el 11 de julio. Una explosión importante la madrugada del viernes produjo una nube de ceniza que alcanzó hasta 12 kilómetros (7,5 millas) y se desplazó hacia el sur sobre el Océano Pacífico. Hubo una segunda explosión más pequeña más tarde el viernes. El volcán, uno de los más activos en el arco de las Aleutianas, experimentó un aumento de las erupciones de lava poco después de la medianoche del martes, sin emisiones significativas de ceniza, dijo el observatorio. Eso cambió horas después con la nube de ceniza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso debido a la nube de cenizas a la deriva. La ceniza volcánica es angular y afilada y se ha utilizado como abrasivo industrial. La roca en polvo puede hacer que un motor a reacción se apague. Shishaldin es un cono simétrico con un diámetro base de 16 kilómetros (10 millas), dijo el observatorio. El cráter en forma de embudo de 210 kilómetros (660 pies) a menudo emite vapor y una cantidad ocasional de ceniza. Ha habido al menos 26 erupciones confirmadas del volcán Shishaldin desde 1824. La mayoría son pequeñas, pero una erupción de 1999 produjo una nube de ceniza que alcanzó los 14 kilómetros (8,5 millas).

