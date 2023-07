Primeros roces en Perú entre la policía y manifestantes que exigen la salida de la presidenta

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante de oposicin grita durante una marcha en el centro de Lima, Per, el mircoles 19 de julio de 2023. La protesta exige a la presidenta peruana Dina Boluarte un adelanto electoral inmediato, as como justicia por los muertos en las manifestaciones que sucedieron a la destitucin de Pedro Castillo como presidente. (AP Foto/Rodrigo Abd)