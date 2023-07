Congreso de EEUU quiere reducir atrasos en vuelos con más controladores aéreos

ARCHIVO - El piloto de American Airlines, Pete Gamble, izquierda, y el oficial John Konstanzer realizan verificaciones de prevuelo antes de despegar el aeropuerto Dallas Fort Worth, 2 de diciembre de 2020. (AP Foto/LM Otero, File) (Lm Otero, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

WASHINGTON – La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) recibirá más dinero para contratar controladores aéreos y se elevará la edad obligatoria de retiro de los pilotos bajo un proyecto de ley aprobado el jueves por la cámara baja. El propósito de la medida es mejorar el transporte aéreo de pasajeros, afectado por demoras y cancelaciones en las temporadas de mayor afluencia, además de reautorizar los programas de la FAA por los próximos cinco años. Fue aprobado por 351 votos contra 69. El Senado está trabajando en su versión del proyecto, que debe ser probado antes del 1 de octubre. Las dos cámaras deberán conciliar sus versiones o bien aprobar una extensión de corto plazo de los programas vigentes. La cámara aprobó su versión tras una serie de votaciones sobre aspectos contencioso. Los legisladores votaron por 243 a 139 eliminar una cláusula que hubiera permitido acreditar más horas en el simulador de vuelo para cumplir el requisito de 1.500 horas para ser piloto de aerolínea. Las aerolíneas más pequeñas cabildearon por ese cambio para aliviar una escasez de pilotos que priva de servicios a poblaciones pequeñas. Pero los sindicatos de pilotos y otros opositores dijeron que el cambio atentaba contra la seguridad. Una cláusula que eleva la edad de retiro obligatorio de 65 a 67 años sobrevivió a pesar de la oposición de las agrupaciones de pilotos. La cámara rechazó una propuesta de incrementar los vuelos de larga distancia en el Aeropuerto Nacional Reagan, de Washington DC. Delta Air Lines presionó a favor del aumento junto con legisladores de ciudades que esperaban obtener vuelos sin escalas al aeropuerto cerca del centro de la capital, Los vuelos de y a ese aeropuerto deben ser de no más de 1.250 millas (2011 kilómetros). El Senado está retrasado en su versión de la medida, que autorizaría más de 100.000 millones de dólares de presupuesto. Una votación en comisión el mes pasado fue bloqueada debido a una divergencia sobre el entrenamiento de pilotos.

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.