El hombre detrás del náufrago: una vida con cambios de rumbo

Timothy Shaddock, izquierda, el australiano que pas meses a la deriva en el Pacfico antes de ser rescatado por un buque atunero mexicano, habla con el presidente del Grupo Mar, Antonio Surez, en Manzanillo, Mxico, el mircoles 19 de julio de 2023. Shaddock y su perra partieron en un catamarn desde el noroeste de Mxico a finales de abril, segn cont, con la idea de navegar hasta la Polinesia francesa, pero tras semanas de travesa, una tormenta inutiliz su catamarn y lo dej sin aparatos electrnicos ni cocina. Sobrevivieron con pescado crudo y agua de lluvia. (AP Foto/Fernando Llano)