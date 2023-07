Grecia evacúa a 19.000 personas por un incendio en la isla de Rodas

Published: July 23, 2023, 5:45 AM

Un hombres lleva a una nia al abandonar la zona donde arde un incendio forestal en la isla de Rodas, Grecia, el sbado 22 de julio de 2023. (Lefteris Diamanidis/InTime News via AP) (Lefteris Damianidis)

ATHENS – Unas 19.000 personas fueron evacuadas de la isla griega de Rodas, donde un incendio seguía avanzando por sexto día en tres frentes, según dijeron las autoridades griegas el domingo. Se trataba de “la mayor evacuación por un incendio forestal en el país”, indicó el Ministerio de Cambio Climático y Protección Civil. De ellas, 16.000 personas fueron evacuadas por tierra y 3.000 por mar desde 12 localidades y varios hoteles, sin víctimas, según la policía local. Seis personas fueron hospitalizadas brevemente por problemas respiratorios antes de recibir el alta. El domingo por la mañana, cinco helicópteros y 10 aviones -siete griegos, dos turcos y uno croata- se sumaron a los 266 bomberos y 49 camiones sobre el terreno, según las autoridades. Se esperaba que otros 15 camiones de bomberos llegaran a lo largo del día. En uno de los frentes, en la zona montañosa de Rodas, los bomberos trataban de impedir que el fuego se extendiera a los densos bosques cercanos. Al suroeste del balneario de Kiotari, donde se centraron las evacuaciones del sábado, se excavó una trinchera para impedir que el fuego cruzara un arroyo y amenazara otro pueblo costero, Gennadi. El tiempo seguía siendo cálido el domingo en el país Mediterráneo. Antes del mediodía, las temperaturas ya habían alcanzado los 38 grados Celsius (100 Fahrenheit). El viento era suave, pero como otras islas griegas, Rodas suele experimentar fuertes variaciones en el viento. Algunos de los evacuados, incluidos turistas, fueron alojados en otros hoteles, gimnasios y un centro de conferencias. Una compañía de transportes por mar ofreció uno de sus barcos como alojamiento. Gerentes de los hoteles evacuados buscaban a sus antiguos clientes para ponerles en contacto con sus turoperadores, indicaron las autoridades. Otros visitantes de la isla acudieron al aeropuerto para tratar de regresar a casa. El Ministerio griego de Exteriores anunció que se estaba coordinando con embajadas para asistir a los que pudieran haber dejado atrás sus documentos de viaje durante la evacuación. Las autoridades han declarado el nivel máximo de riesgo por incendios en una zona de extensión sin precedentes en el territorio continental, todo el este de la Grecia central y del sur, las islas de Evia y Rodas, así como amplias zonas del suroeste. Otra parte de Grecia está bajo alerta de categoría 4, la segunda más alta. Se esperaba que Atenas alcanzara el domingo los 43 grados C (110 F), mientras que las llanuras interiores del centro del país podrían tener hasta 45 C (113 F). ___ Cinar Kiper contribuyó a este despacho desde Estambul.

