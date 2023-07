Intenso tifón se acerca al norte de Filipinas; ordenan evacuaciones y suspenden viajes por mar

July 25, 2023, 2:43 AM

July 25, 2023, 12:03 AM

Published: July 25, 2023, 12:03 AM Updated: July 25, 2023, 2:43 AM

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Filipinas, pasajeros varados esperan en la terminal tras la cancelacin de los viajes por mar debido al tifn Doksuri, en Manila, Filipinas, el 25 de julio de 2023. (Guardia Costera de Filipinas va AP) (Uncredited, Philippine Coast Guard)

MANILA – Un poderoso tifón se acercaba el martes al norte de Filipinas, obligando a miles de personas a evacuar y a suspender viajes marítimos antes de la llegada de lluvias torrenciales y marejadas de hasta 3 metros (casi 10 pies). Se prevé que los vientos más intensos en el centro de la tormenta permanezcan en el mar a medida que el tifón Doksuri avanza hacia el noroeste frente a las provincias de Cagayan y Batanes, pero sí podrían alcanzar islas remotas del archipiélago. La banda de lluvias de 680 kilómetros (420 millas) de ancho del tifón podría provocar inundaciones repentinas y desatar deslaves en las provincias del norte, indicó el servicio meteorológico del país. Doksuri se ubicaba a 310 kilómetros (193 millas) al este de la ciudad de Tuguegarao en la provincia Cagayan, con vientos sostenidos de 185 kilómetros (115 millas) por hora y ráfagas de hasta 230 km/h (143 mph), informaron meteorólogos gubernamentales. El tifón también intensificaría las lluvias monzónicas de temporada en las provincias centrales y del norte. Se pronostica que continúe desplazándose en dirección noroeste en una ruta al sur de Taiwán, la cual lo llevaría a tocar tierra en China esta misma semana. El gobernador de Cagayan, Manuel Mamba, dijo que ordenó suspender las actividades laborales en su provincia con el fin de permitirle a la gente prepararse para la acometida del meteoro, y ordenó la evacuación de miles de personas en 11 poblados costeros como medida de precaución.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.