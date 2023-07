El Salvador pasa una ley para procesar en grupo a los pandilleros y aumentar las penas de cárcel

ARCHIVO - Hombres que fueron detenidos durante el estado de excepcin son transportados en un camin de mercancas, en Soyapango, El Salvador, el 7 de octubre de 2022. El Congreso salvadoreo pas el 26 de julio de 2023 una reforma legal para aumentar las penas a los cabecillas de las pandillas y otra modificacin a la ley para procesar penalmente a los integrantes de esos grupos en conjunto. (AP Foto/Moiss Castillo, Archivo)

(Moises Castillo, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)