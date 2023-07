Temperatura del mar en Florida alcanza la de un jacuzzi

Published: July 26, 2023, 9:50 AM

En esta imagen proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestra una tortuga nadando cerca de un coral, con algunas partes blancas o rosas, que representan indicios de blanqueamiento, frente a la costa de Islamorada, Florida, el 23 de julio de 2023. (Andrew Ibarra/NOAA vía AP) (Andrew Ibarra)

La temperatura del agua en el extremo sur de Florida alcanzó niveles de una tina de agua caliente, al superar los 37,8 grados Celsius (100 °Fahrenheit) dos días seguidos. Y los meteorólogos señalaron que podría ser el agua de mar más caliente jamás medida, aunque hay algunos problemas con la lectura. A unos 40 kilómetros (26 millas) de distancia, los científicos observaron los efectos devastadores de las prolongadas aguas cálidas que rodean Florida: una decoloración devastadora del coral e incluso algunas muertes en lo que había sido uno de los arrecifes más resistentes de los Cayos de Florida. Este mes, el cambio climático ha batido récords de temperatura en todo el planeta. Los récords de temperatura del agua del mar no son oficiales, y hay ciertas condiciones en esta lectura que podrían descalificarla para una marca máxima, dijeron los meteorólogos. Pero la lectura inicial en una boya de la bahía de Manatee alcanzó los 38,4 °C (101,1 °F) el lunes por la noche, según George Rizzuto, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. El domingo por la noche la misma boya mostró una lectura en internet de 37,9 °C (100,2 °F). “Parece plausible”, dijo Rizzuto. “Es un posible récord”. Aunque no hay registros oficiales de la temperatura del agua, un estudio de 2020 mostró una marca de 37,6 °C (99,7 °F) en la bahía de Kuwait registrada en julio de 2020 como la temperatura superficial del mar más alta registrada en el mundo. Rizzuto dijo que un nuevo récord de Florida es plausible porque las boyas cercanas midieron en el rango de 98 y 99 °F (36,7 y 37,2 °C). “Esto es un jacuzzi. Me gusta que mi jacuzzi ronde los 100, 101 (grados Fahrenheit (37,8, 38,3 °C)). Eso es lo que se registró ayer”, dijo Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections. El fabricante de tinas Jacuzzi recomienda que el agua esté entre 100 y 102 °F (37,8 y 38,9 °C). “Nunca habíamos visto un récord como este”, comentó Masters. Pero él y el meteorólogo tropical de la Universidad de Miami Brian McNoldy dijeron que aunque las altas temperaturas encajan con lo que está ocurriendo en torno a Florida, puede que no se acepte como récord porque la zona es poco profunda, tiene alga marina y puede estar influenciada por la tierra caliente del cercano Parque Nacional de los Everglades. Aun así, “es asombroso”, dijo McNoldy. El hecho de que se tomaran dos mediciones de 100 °F (37,8 °C) en días consecutivos da credibilidad a las lecturas, dijo McNoldy. Las temperaturas del agua han estado por encima de los 32 °C (90 °F) en la zona durante más de dos semanas. No hay muchos arrecifes de coral en la bahía de Manatee, pero en otros lugares de los Cayos de Florida, científicos que buceaban en Cheeca Rocks detectaron blanqueamiento e incluso la muerte de algunos de los corales más resistentes de los Cayos, según Ian Enochs, jefe del programa de corales del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés). El investigador de la NOAA Andrew Ibarra, quien fue a la zona debido al calor del agua, dijo que descubrió que “todo el arrecife estaba blanqueado. Todas las colonias de coral mostraban alguna forma de palidez, blanqueamiento parcial o blanqueamiento total”. Algunos corales incluso habían muerto, señaló. Esto se suma a la decoloración observada la semana pasada por la Universidad de Miami, ya que la NOAA aumentó el nivel de alerta por problemas en los corales a principios de este mes. Hasta la década de 1980, la decoloración del coral era prácticamente desconocida para el mundo, pero “ahora hemos llegado a un punto en que se ha convertido en rutina”, señaló Enochs. El blanqueamiento, que no mata al coral pero lo debilita y puede llevarlo a la muerte, se produce cuando las temperaturas del agua superan los 25 °C (80 °F), explicó Enochs. “Esto es más de lo que habíamos visto y en fecha más temprana”, dijo Enochs. “Estoy nervioso por lo temprano que está ocurriendo”. Todo esto se produce cuando las temperaturas de la superficie del mar en todo el mundo han impuesto récords mensuales de calor en abril, mayo y junio, según la NOAA. Y las temperaturas en el Atlántico Norte se salen de lo normal: de 5 a 6 °C (9 a 11 °F) más cálidas de lo normal en algunos puntos cerca de Terranova, dijo McNoldy. ___ Seth Borenstein está en Twitter como: @borenbears ___ La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.

