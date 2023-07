Acusan a ex trabajador de NPO para niños de Miami de explotación infantil

MIAMI, Fla. – Un gran jurado federal acusó a un ex trabajador de una organización sin fines de lucro para niños del sur de Florida de múltiples cargos de explotación infantil, dijeron los fiscales el jueves.

Los fiscales dijeron que Rafael Antonio Saldana, de 37 años, trabajaba a tiempo parcial en The Children’s Movement of Florida, que se describe a sí misma como un “movimiento sin ánimo de lucro y no partidista” con sede en Miami que aboga por “oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad, acceso a la atención sanitaria infantil y programas de apoyo a los padres”.

Los cargos se derivan de una revisión policial del teléfono de un chico de 15 años, que “reveló múltiples imágenes sexualmente explícitas de la víctima menor de edad solicitadas por Saldana”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los fiscales dijeron que Saldana concertó un encuentro el 13 de julio con el chico en un McDonald’s del área de Miami, donde luego “lo llevaría a la casa de Saldana para mantener relaciones sexuales con Saldana y un tercer individuo no identificado”.

Dijeron que Saldana llegó al otro lado de la calle del restaurante de comida rápida para reunirse con el niño y que la policía lo detuvo más tarde en su casa.

Saldana fue acusado de coacción y seducción de un menor, producción de pornografía infantil e intento de coacción y seducción de un menor y podría pasar décadas entre rejas si es declarado culpable.