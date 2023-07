Aparece en Montana adolescente que huyó de casa en Arizona hace 4 años

July 28, 2023, 9:18 AM

GLENDALE, Az. – Una adolescente de Arizona que desapareció hace casi cuatro años se encuentra a salvo luego de ingresar a una estación de policía en Montana, informaron las autoridades. Alicia Navarro, de 18 años y oriunda de Glendale, llegó por sí sola esta semana a la estación de policía de un pequeño pueblo ubicado a unos 64 kilómetros (40 millas) de la frontera con Canadá y se identificó, detalló el miércoles la policía de Glendale, un suburbio de Phoenix. Su desaparición provocó una búsqueda masiva que incluyó al FBI. El portavoz de la policía, Jose Santiago, dijo que a lo largo de los años, la policía recibió miles de pistas. La madre de la menor, Jessica Nuñez, expresó su preocupación de que Navarro, quien había sido diagnosticada con autismo pero con alta funcionalidad, pudo haber sido atraída por alguien que conoció en línea. Las autoridades no revelaron el nombre de la ciudad, pero Montana se encuentra a más de 1.609 kilómetros (1.000 millas) de Arizona. “Por toda la información que hemos recibido, ella está a salvo, sana y feliz”, dijo Santiago en una conferencia de prensa. Los investigadores intentaban determinar qué le sucedió a Navarro después de su desaparición a los 14 años el 15 de septiembre de 2019. La policía indicó que Navarro les aseguró que no había sufrido maltrato. De acuerdo con la policía, ella nunca estuvo retenida y podía salir cuando ella lo quisiera. La menor no enfrenta ningún cargo penal, agregaron. “Ella no está en ningún tipo de problema”, dijo Santiago. Cuando desapareció de su casa, Navarro dejó una nota que decía: “Me escapé. Volveré, lo juro. Lo lamento”. El teniente Scott Waite dijo que Navarro tuvo un reencuentro “emocionalmente abrumador” con su madre y “se disculpó mucho por lo que le ha hecho pasar a su madre”. Núñez confirmó que habían hallado a su hija, pero dijo no tener más detalles.

