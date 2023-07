Policía de Miami-Dade: Hombre se filmó arrastrando víctima en la calle una semana antes de tiroteo fatal

CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Un hombre de 19 años usó su teléfono celular para grabarse a sí mismo y a otro hombre arrastrando a una víctima discapacitada por el suelo por su camisa y pierna de pantalón una semana antes de que esa misma víctima fuera asesinada a tiros, dijeron las autoridades.

Según el informe de arresto del sospechoso, el video fue publicado en Instagram con la leyenda: “Si nos debes, mejor que nos pagues. No nos importa que tengas 1 pierna”.

La policía dijo que la víctima, que tiene una pierna amputada por encima de la rodilla, estaba gritando en el video e intentando sentarse.

Dijeron que varias personas que viven en el área donde ocurrió el incidente confirmaron que el video fue tomado aproximadamente una semana antes del tiroteo fatal y ocurrió frente a la misma casa donde la víctima fue encontrada muerta más tarde.

Según el informe del arresto, cuando la víctima, identificada como Terrell Vaughn, de 37 años, fue asesinada, tenia varias abrasiones en todo el cuerpo que se estaban curando.

El tiroteo fatal fue reportado temprano en la mañana del 23 de junio en la cuadra 10200 de la calle 175 del suroeste, en el área de Perrine del suroeste de Miami-Dade.

El primo de Vaughn, Darrell Collins, le dijo a Local 10 News que la noche anterior al tiroteo comenzó con una celebración.

“Tuvimos una fiesta de cumpleaños para mi ahijado de 1 año. Y después de la fiesta, alrededor de las 12:30 a.m., fue cuando me llamaron y me dijeron que le dispararon, Terrell recibió un disparo”, dijo Collins.

Collins describió a su primo como “amable” y “generoso”.

“No se mete con nadie”, dijo Collins.

La policía dijo que Marcus Anthony Sumpter, de Miami, se entregó a la policía el jueves en relación con la agresión y proporcionó una declaración a los detectives, que fue redactada del informe publicado públicamente.

Se enfrenta a un cargo de abusar de un adulto discapacitado.

Su coacusado en el caso ha sido identificado como Tyrell Jermeine Williams, quien también tiene 19 años.

No está claro si los detectives creen que alguno de los dos hombres también estuvo involucrado en el tiroteo.