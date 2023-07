Alerta de sequía por el retroceso del lago Titicaca preocupa a los indígenas bolivianos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre aymara camina por el lecho seco y agrietado del lago Titicaca, en Huarina, Bolivia, el 27 de julio de 2023. El bajo nivel del agua en el lago est teniendo un impacto directo en la flora y la fauna locales y afecta a las comunidades locales que dependen de la frontera natural entre Per y Bolivia para su sustento. (AP Foto/Juan Karita)