Juez legaliza la detención del hijo del presidente Gustavo Petro y su exesposa

El presidente colombiano Gustavo Petro habla en la inauguracin de las sesiones del congreso en Bogot, Colombia, 20 de julio de 2023. El hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicols Petro Burgos, y su exespsa Daysuris Vsquez fueron detenidos y acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilcito, inform la Fiscala de Colombia el sbado 29 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

