Fitch Ratings reduce calificación crediticia de EEUU por aumento de deuda y divisiones políticas

ARCHIVO - Esta fotografía muestra el logotipo de Fitch Ratings, el 9 de octubre de 2011, en Nueva York. (AP Foto/Henny Ray Abrams, Archivo) (Henny Ray Abrams, AP2011)

WASHINGTON – Fitch Ratings redujo el martes la calificación crediticia de Estados Unidos debido a su creciente deuda pública a nivel federal, estatal y local, y por el “deterioro constante de los estándares de gobernanza” en las últimas dos décadas. La calificación crediticia fue reducida de AAA, la calificación más alta posible, a AA+. La nueva calificación sigue estando dentro del grado de inversión. La decisión ilustra una de las formas en que la creciente polarización política y los repetidos estancamientos en Washington en torno al gasto y los impuestos podrían acabar costando caro a los contribuyentes estadounidenses. En 2011, la agencia calificadora Standard & Poors le quitó a Estados Unidos su preciada calificación AAA y también señaló como razón las divisiones partidistas que dificultaban que la mayor economía del mundo controlara el gasto o subiera los impuestos lo suficiente como para reducir su deuda. Una menor calificación crediticia podría elevar los costos de endeudamiento para el gobierno estadounidense. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos estimó en un reporte publicado en 2012 que el enfrentamiento por el presupuesto de 2011 elevó los costos de endeudamiento del Departamento del Tesoro en 1.300 millones de dólares ese año. Al mismo tiempo, el tamaño de la economía estadounidense y la estabilidad histórica del gobierno de Estados Unidos han mantenido los costos de endeudamiento en niveles bajos, incluso después de la reducción de la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s. Fitch mencionó la polarización política cada vez mayor en torno al gasto y a la política fiscal como una de las principales razones para reducir la calificación. Dijo que la gobernanza de Estados Unidos ha ido en declive en comparación con otros países de alta calificación, y señaló “repetidos estancamientos sobre el límite de la deuda y resoluciones de último momento”. Otro factor en la decisión de Fitch es que prevé que la economía estadounidense caiga en una “recesión leve” en los tres últimos meses de este año y a principios del próximo. Algunos economistas de la Reserva Federal hicieron una previsión similar a principios de año, pero en julio dieron marcha atrás y dijeron que el crecimiento se ralentizaría, pero que probablemente se evitaría una recesión. “Estoy en total desacuerdo con la decisión de Fitch Ratings”, aseveró la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado. “El cambio... anunciado hoy es arbitrario y se basa en datos obsoletos”. Yellen señaló que la economía estadounidense se ha recuperado rápidamente de la recesión causada por la pandemia de coronavirus, que la tasa de desempleo está cerca de mínimos de medio siglo y que la economía se expandió a una sólida tasa anual del 2,4% en el trimestre de abril a junio. El acuerdo alcanzado en junio para resolver el estancamiento en torno al límite de deuda del gobierno en junio incluyó “más de un billón de dólares en reducción del déficit y mejoraba nuestra trayectoria fiscal”, añadió Yellen.

