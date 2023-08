Unidades élite del ejército y la policía continúan la búsqueda de pandilleros en El Salvador

ARCHIVO - Militares salvadoreos patrullan por el barrio de La Campanera en Soyapango, El Salvador, el viernes 27 de enero de 2023. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, orden el martes un nuevo cerco policial y militar en el departamento de Cabaas en busca de capturar a miembros de pandillas a los que el gobierno atribuye un ataque a una patrulla de la fuerza pblica que dej dos policas heridos de bala. (AP Foto/Salvador Melndez, Archivo)

(Salvador Melendez, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)