Presidente boliviano pide regionalizar lucha contra el narco en mensaje con motivo de independencia

Bailarines interpretan la tradicional "Diablada", o Danza de los Diablos, como parte de las celebraciones del Da de la Independencia, en la Plaza San Francisco en La Paz, Bolivia, el sbado 5 de agosto de 2023. Bolivia cumple 198 aos de independencia de Espaa el 6 de agosto. (Foto AP/Juan Karita)

(Juan Karita, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)