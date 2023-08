Detenido en Tailandia el hijo de dos actores españoles, sospechoso de asesinar a un colombiano

Un oficial de policía tailandés escolta al español Daniel Sancho Bronchalo bajo sospecha de asesinar y desmembrar a un cirujano colombiano desde la isla de Koh Phagnan hasta el tribunal de la isla de Koh Samui, en el sur de Tailandia, el lunes 7 de agosto de 2023. Sancho, hijo de dos estrellas de cine españolas, fue arrestado en Tailandia bajo sospecha de asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta Arteaga en una isla turística, dijo la policía. Sancho fue llevado desde Koh Phagnan, donde se encontraron los restos del cirujano colombiano, a otra isla, Samui, donde está detenido, dijo el martes el comandante de la policía provincial de Surat Thani, Saranyu Chamnanrat. (AP Photo/Somkeat Ruksaman)

(Somkeat Ruksaman, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)