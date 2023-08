Ocho países de la selva amazónica inician cumbre en Brasil

ARCHIVO - Vista de la selva amaznica con el ro Guama y la isla Combu cerca de Belem, Brasil, 6 de agosto de 2023. La Cumbre de la Amazonia, de dos das, comienza el martes 8 de agosto de 2023 en Belem. (AP Foto/Eraldo Peres)

(Eraldo Peres, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)