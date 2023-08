Liberan a enfermera estadounidense y su hija tras secuestro en Haití

En esta foto sin fecha proporcionada por El Roi Haití, Alix Dorsainvil, a la derecha, posa con su esposo, Sandro Dorsainvil. Alix Dorsainvil, enfermera de El Roi Haití, y su hija fueron secuestradas el jueves 27 de julio, dijo la organización. (Cortesía de El Roi Haití vía AP) (Uncredited)

PUERTO PRÍNCIPE – La enfermera estadounidense Alix Dorsainvil y su hija fueron liberadas el miércoles, casi dos semanas después de haber sido secuestradas en la capital de Haití, informó la organización de ayuda El Roi Haiti. La organización cristiana fundada por el esposo de Dorsainvil pidió no contactar ni a la enfermera ni a su familia: “Aun queda mucho por procesar y sanar de esta situación”, expresó el grupo en un comunicado. El grupo añadió que confirmó la libertad de la enfermera “con corazón agradecido e inmensa alegría”. De inmediato no se divulgaron más detalles, incluyendo si se pagó un rescate. Testigos relataron a The Associated Press que hombres armados secuestraron a la mujer originaria de Nueva Hampshire y a su hija joven a fines de julio de una clínica en una zona de Puerto Príncipe controlada por pandillas donde trabaja Dorsainvil. El grupo cristiano ofrece atención médica, educación y servicios básicos en zonas pobres de Haití. La violencia de las pandillas ha asolado a Haití desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse. Con frecuencia, grupos criminales matan, violan y secuestran a ciudadanos para pedir rescate. Una agrupación sin fines de lucro local ha documentado 539 secuestros desde enero, un aumento significativo comparado con años previos. En un video colocado en el website de El Roi Haiti, Dorsainvil describe al pueblo haitiano como “lleno de alegría, vida y amor” y dice que se siente bendecida de haberlo conocido. En un blog, El Roi Haiti dice que Dorsainvil se enamoró del pueblo haitiano cuando fue allí tras el devastador sismo ocurrido en 2010. Dorsainvil es graduada del Regis College en Weston, Massachusetts, que tiene un programa que apoya el entrenamiento de enfermería en Haití.

