NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

August 11, 2023

Published: August 11, 2023, 10:00 AM

El presidente Joe Biden llega a la planta Auburn Manufacturing Inc. para pronunciar un discurso, el viernes 28 de julio de 2023, en Auburn, Maine.

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: —— LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso pintar los techos y las ventanas de blanco para combatir el cambio climático. LOS HECHOS: El mandatario presentó un plan que busca aliviar el calor extremo que se está sufriendo en Estados Unidos. En un evento habló de medidas para aliviar las altas temperaturas en los hogares y una de ellas fue la de “pintar los techos de blanco” y “cambiar las ventanas” para evitar que el aire acondicionado se escape. Nunca mencionó que dicha alternativa fuera para combatir el cambio climático. Varias publicaciones compartidas en redes sociales aseguran falsamente que el presidente Biden propuso pintar los techos de color blanco para combatir el cambio climático. “Joe Biden promueve sus ‘innovadoras ideas’ para soportar el calentamiento global: Pintar los techos de blanco”, dice una publicación en Facebook. Otra más en Twitter asegura falsamente: “A Biden se le ocurrió la manera perfecta de luchar contra el calentamiento global. Sugiere... volver a pintar todos los techos de blanco. ‘Entonces el sol pensará que somos nieve y no nos alumbrará’, compartió su conclusión el presidente de Estados Unidos. Algunas de las publicaciones muestran a Biden junto a otros funcionarios hablando de pintar techos blancos (para reflejar la luz solar y reducir la temperatura de las casas) y cambiar ventanas y puertas para evitar que se salga el aire acondicionado. Al fondo se lee una leyenda que dice: “Combatiendo la crisis climática”. Pero las publicaciones se refieren a un fragmento de la presentación de un plan para combatir las altas temperaturas. En ese momento Biden en realidad estaba hablando de programas del gobierno a los que la comunidad puede recurrir para aliviar el calor y que les permitirán pintar el techo de blanco o cambiar ventanas y puertas para evitar fugas de aire acondicionado. El 27 de julio, acompañado por la secretaria interina del Trabajo, Julie Su, así como de los líderes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y los alcaldes de Phoenix y San Antonio, dos ciudades que han sufrido las olas de calor, el mandatario también habló de medidas para proteger a las comunidades del calor extremo. En algún punto Biden conversó virtualmente con la alcaldesa de Phoenix Kate Gallego sobre medidas que han ejecutado en la ciudad para proteger a sus habitantes como abrir una oficina de Respuesta y Mitigación de Calor, compartir mapas de dónde están todos los centros de enfriamiento para entregar kits para enfriarse y hacer llamadas periódicas para revisar a los seres queridos en época de calor. Gallego añadió que también han usado algunos de los programas federales para tratar de encontrar nuevas formas de construir viviendas en el interior para que los trabajadores de la construcción estén más seguros. A este último comentario de Gallego, Biden dijo que aunque esta medida no aliviará el problema del calor de manera inmediata, el gobierno tenía más programas para obtener apoyos económicos que le permitirá a la comunidad combatir la ola de calor. “También tenemos una serie de programas para hacer de todo, desde permitir que las personas tengan la capacidad de obtener ayuda para literalmente pintar sus techos de blanco, hasta cambiar sus ventanas y puertas, para obtener créditos fiscales para que el calor no se escape, para que el aire acondicionado no se escape. Hay un montón de programas disponibles”, dijo el mandatario. Ese mismo día Biden también anunció nuevos pasos para proteger a los trabajadores, incluida una alerta de peligro que notifica a los empleadores y empleados sobre las formas de mantenerse a salvo del calor extremo, así como medidas para mejorar los pronósticos meteorológicos y hacer el agua potable más accesible, reportó The Associated Press. El anuncio se produjo cuando casi el 40% de la población de Estados Unidos enfrentaba avisos de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los pasos anunciados por Biden complementan su agenda a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desplegar tecnología de energía limpia, políticas que pueden no rendir dividendos en los próximos años mientras las temperaturas globales continúan aumentando, informó AP. — La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ___ LA AFIRMACIÓN: El expresidente Donald Trump amenazó a México con subir el dólar a 29 pesos. LOS HECHOS: Trump no ha hecho ese anuncio recientemente. Un video que se publicó hace más de cuatro años se retomó para erróneamente hacer esa afirmación. El 30 de mayo de 2019 el entonces presidente de Estados Unidos anunció que su país impondría el 10 de junio un arancel del 5% sobre todas las importaciones desde territorio mexicano “hasta que los migrantes ilegales que ingresan a México y a nuestro país se detengan”. El exmandatario agregó que dicho gravamen aumentaría gradualmente hasta alcanzar el 25% si no percibía una mejora. Ante esto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que el canciller Marcelo Ebrard encabezaría una delegación que viajaría a Washington para buscar una salida negociada y pacífica al anuncio del mandatario estadounidense de imponer un arancel a todas las importaciones mexicanas a menos que México controlase el flujo de migrantes. En una carta publicada en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, con el comentario “al presidente Donald Trump en son de paz”, López Obrador subrayó que “los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas”, reportó The Associated Press. Esta información fue retomada en redes en su momento para criticar la postura de Trump y aplaudir la respuesta del presidente por algunos usuarios. Una de esas publicaciones fue compartida el fin de semana asegurando falsamente que los hechos sucedieron recientemente. “Trump Amenaza Con Subir Dólar a 29 Pesos AMLO Enfurece y Prefiere a China; Bolsa Gringa Se Desploma”, dice la publicación compartida en Facebook que desde el 29 de julio acumula más de 9.300 “me gusta” y 140.000 visualizaciones. El mensaje incluye un video en el que una conductora comenta que luego de que Donald Trump saliera a amenazar que el dólar podría subir inclusive un 29%, López Obrador le respondió que podría hacer acuerdos con países como China para rescatar a su país y para no ser presionados por otras naciones. “Ante esto el dólar baja, el peso sube, ¿no que no tronaban?”, dice la conductora. Posteriormente comenta distintas notas de medios mexicanos. En una se comenta el avance del peso mexicano, en otra la caída de 1,3% de la bolsa mexicana tras el anuncio de Trump sobre aranceles a productos mexicanos y una más habla de la fortaleza del peso. Pero este video no es reciente. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que la grabación fue compartida por primera vez el 4 de junio de 2019 y no este año por El Charro Político, un canal de YouTube que AP ha verificado en distintas ocasiones por compartir información errónea. Actualmente Trump no podría tomar ese tipo de decisiones, pues no es presidente de Estados Unidos sino un aspirante a la candidatura presidencial republicana. En ese entonces cuando sí era presidente Trump tampoco amenazó con llevar el dólar a 29 pesos, sólo anunció que aplicaría aranceles a los productos mexicanos. La afirmación de que dicha moneda podría alcanzar esa equivalencia salió de una nota publicada por el diario mexicano El Universal titulada: “Calculan dólar hasta en 29 pesos para mitigar aranceles del 25% de EU” en la que analistas del Banco Citibanamex hicieron dicha afirmación. López Obrador por su parte nunca declaró que prefería a China como dice la publicación incorrectamente. En realidad, durante los días posteriores al anuncio de Trump el tono del mandatario fue conciliador y en las conferencias revisadas por AP el presidente siempre afirmó que a través del diálogo se llegaría a un acuerdo. Lo que sí dijo fue que México no entraría en una guerra comercial y que el país era libre y soberano. “Tenemos que ser muy cuidadosos, apostar a mejorar las relaciones con Estados Unidos sin dejar de ver al resto del mundo y de tener relaciones con todos. Eso es lo que estoy planteando”, dijo el 2 de junio de 2019. AP informó que el 7 de junio de 2019 Trump suspendió los planes para imponer aranceles a México y tuiteó que la nación latinoamericana había acordado “tomar fuertes medidas” para detener el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. A principios de julio, el peso mexicano cerró por primera vez por debajo de las 17 unidades, colocándose en su mejor nivel desde inicios de diciembre de 2015, ante el debilitamiento del dólar. La moneda mexicana alcanzó una paridad de 16,8870 pesos por dólar, de acuerdo con los registros del Banco de México (Banxico). — Abril Mulato. ___ LA AFIRMACIÓN: Video muestra a padres de familia en una protesta contra los nuevos libros escolares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México. LOS HECHOS:. A un video grabado durante una protesta de maestros del 30 de junio en el Palacio de Gobierno del Estado de México se le agregó la mención sobre padres de familia y nuevos libros. Los docentes exigían aplicar incremento a sus salarios y el pago de gratificaciones. Usuarios de redes sociales afirman que un video muestra a padres de familia protestando contra los nuevos libros escolares de la SEP, que han generado un intenso debate entre quienes defienden el nuevo modelo educativo y quienes critican sus contenidos o acusan que impulsan una ideología comunista. “Los Padres de Familia Decidimos y Mandamos. Se cierran escuelas Estado de México”, dice el video que ha circulado recientemente en Facebook, TikTok y X, anteriormente conocido como Twitter. “No sólo los jueces de Guanajuato ya otorgan amparos en contra de los libros de texto, sino que ahora en el Estado de México los padres de familia se oponen a la involución educativa de sus hijos. Muy pronto la protesta cundirá en todo el país”, escribió un usuario de X que compartió el video. Una página de Facebook señaló: “En el Estado de México y en todo el país se cierran escuelas si siguen con sus deficientes y mal hechos libros de texto”. The Associated Press encontró que la usuaria @princssnenii subió el mismo video el 30 de junio de 2023, antes de que iniciara la polémica por los libros, con las etiquetas “Maestros unidos”, “Maestros”, “Pago Completo” y sin mencionar a los padres de familia. La usuaria subió ese día otros videos de protestas en los que indica que es una manifestación de docentes del Estado de México. AP intentó contactar con ella para obtener detalles sobre los videos, pero no obtuvo respuesta inmediata. Sin embargo, en esa fecha, medios de comunicación locales informaron sobre protestas magisteriales en casetas y en el Palacio de Gobierno del Estado de México, en el centro de la ciudad de Toluca. En un video que subió el portal DigitalMex sobre esa manifestación se puede ver a personas que aparecen en el video que se comparte actualmente: una mujer que lleva blusa blanca, chaleco y lentes, un hombre con playera negra y gorra roja, así como otro hombre que usa una chamarra roja. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México indicó en un comunicado difundido después de la protesta que se acordó el pago de gratificaciones y que se continuaría con la negociación de los sueldos para el próximo ciclo escolar. — El periodista de AP León Ramírez verificó esta información. ___ LA AFIRMACIÓN: Un video muestra un anuncio panorámico digital en contra del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en un sector comercial de Tokio, en Japón. LOS HECHOS: El video original data de 2020 y muestra un panorámico en el que aparecen rostros de personas, no despliega un mensaje contra Zelenskyy. Publicaciones que circulan en la red social X, antes llamada Twitter, muestran el video alterado de 11 segundos para decir que en las calles de Japón se despliega un mensaje que dice en inglés “Stop Zelenskyy”, en contra del mandatario ucraniano. Las publicaciones han sido difundidas por usuarios en redes sociales dedicados a difundir contenidos favorables a Rusia. Éstas sugieren que la grabación es reciente. “‘¡Stop, Zelensky!’: así apareció una pancarta publicitaria en un edificio de Tokio. ¡Parece que Japón por fin empieza a despertar!”, dice una de las publicaciones. Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, The Associated Press corroboró que el video data de 2020 y que el anuncio digital en realidad desplegaba un anuncio con rostros de mujeres japonesas. La grabación original, de 1 hora 48 minutos de duración, fue difundida el 18 de octubre de 2020 por un canal de YouTube llamado “Virtual Japan” y consiste en un recorrido visual por las calles de Tokio. Al comparar el fragmento de 11 segundos con la grabación de octubre de 2020 -más de un año antes de que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022–, AP comprobó que éste fue alterado para mostrar el mensaje contra Zelenskyy. El fragmento muestra los mismos vehículos circulando por el sector comercial llamado Shibuya en Tokio, con las mismas personas que aparecen caminando en la zona en el video de 2020. Además, al revisar el entorno del video, AP observó que en uno de los postes en el video original aparece un anuncio referente a los Juegos Olímpicos de verano organizados en Tokio en 2020. El video alterado muestra ese mismo anuncio pero fue difuminado para borrar la frase “Tokio 2020”. También al observar las características de los edificios en la grabación original y compararlos en Google Maps, AP comprobó que se trata del sector denominado Shibuya Scramble Square. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas en torno al conflicto bélico que AP ha verificado. — El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ___ LA AFIRMACIÓN: Los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México incluyen ilustraciones en las que se afirma que algunas mujeres tienen pene y algunos hombres tienen vagina. LOS HECHOS: La ilustración pertenece a un libro de la Asociación de Familias de Menores Transexuales en España, que circula en internet desde 2016. Los libros de la SEP que serán distribuidos a estudiantes de educación primaria en México no incluyen esa imagen. Mientras detractores y defensores del gobierno cruzan señalamientos, usuarios de redes sociales y columnistas de medios de comunicación afirman que los nuevos libros contienen una ilustración en la que se afirma que algunas mujeres tienen pene y algunos hombres tienen vagina. “La mayoría de las chicas tenemos vulva y algunas tenemos pene. La mayoría de los chicos tenemos pene y algunos tenemos vulva”, menciona la imagen, en la que aparecen dibujos de personas desnudas. Una página de Facebook que compartió esta imagen, se quejó: “Si la escuela es LAICA, también debe ser libre de política, libre de la supuesta 4T, libre de preferencias sexuales o de género”. “Simplemente trastoca un principio natural, con el propósito de confundir y manipular a la niñez mexicana, con adoctrinamientos perversos y fuera de toda lógica”, dice un artículo en un medio de comunicación que atribuye estas ilustraciones a los libros de la SEP. “Un ejemplo de algo rescatable de los nuevos libros de texto es la inclusión de género. Prepara a la sociedad a aceptar a las personas trans”, comentó una usuaria de X, anteriormente conocida como Twitter. Sin embargo, The Associated Press hizo una búsqueda inversa y encontró que el contenido corresponde a un material didáctico editado por la organización Chrysallis Euskal Herria, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, que tiene sede en España. En el documento, disponible desde 2016 en la plataforma SlideShare, la persona que lo subió indica que este material fue utilizado para desinformar y que se intentó hacerlo pasar como el currículo de educación 2017 en Perú. AP revisó los libros de texto que el gobierno compartió en su página web y, aunque hay referencias a familias no tradicionales y sexualidad, no encontró que esta ilustración o alguna similar forme parte de los contenidos. — León Ramírez

