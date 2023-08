Ecuador ordena traslado a cárcel de máxima seguridad de líder narco señalado por candidato asesinado

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La polica militar patrulla en el exterior del Palacio Presidencial, en Quito, Ecuador, el 10 de agosto de 2023. El presidente, Guillermo Lasso, declar el estado de emergencia, que supone el despliegue de personal militar en todo el pas, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un mitin de campaa en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa)