Argentina vota en unas primarias que medirán anhelo de cambio en medio de la turbulencia económica

ARCHIVO - Manifestantes marchan contra el gobierno, para reclamar salarios ms altos ante una inflacin anual de ms del 100%, una creciente pobreza y una rpida depreciacin de su moneda, en Buenos Aires, Argentina, el 19 de abril de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

