Ecuador: FBI inicia colaboración para esclarecer asesinato de candidato

ARCHIVO - El candidato presidencial Fernando Villavicencio ondea una bandera nacional durante un evento de campaa en una escuela minutos antes de que lo mataran a tiros en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2023. (AP va AP/Archivo) (Uncredited)

QUITO – Efectivos del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, comenzaron el lunes en Ecuador su trabajo para esclarecer el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que conmocionó a este país, poco más de una semana antes de las elecciones. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo en rueda de prensa que los agentes extranjeros se reunirán con policías y la Fiscalía ecuatoriana para determinar el ámbito de la colaboración y apoyo y destacó que “el primer paso ha sido dado, dar con los posibles autores materiales”. Seis colombianos fueron detenidos en el sur de Quito como los presuntos responsables del violento hecho horas después del atentado que además dejó nueve heridos de bala, entre ellos tres policías. Zapata añadió que la meta de las autoridades “es dar con el resto de autores, intelectuales y otro tipo de autores”. Los agentes del FBI llegaron a Ecuador tras un pedido expreso de colaboración realizado por el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso. El asesinato ocurrió la tarde del miércoles cuando Villavicencio salía de un mitin político en un colegio del norte capitalino y fue emboscado por al menos siete hombres armados, uno de los cuales murió cuando los agentes que custodiaban al postulante repelieron el ataque. Villavicencio contaba con al menos 10% de intención de voto y se ubicaba detrás de Luisa González, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez, los favoritos para las elecciones presidenciales del 20 de agosto cuando los ecuatorianos también elegirán 137 asambleístas para completar el actual período de gobierno que termina en mayo de 2025. El movimiento político Construye, que postulaba al político asesinado, designó el fin de semana a Christian Zurita, periodista y amigo de Villavicencio, para ocupar la candidatura presidencial. El Consejo Nacional Electoral aún debe verificar si cumple con los requisitos exigidos por la ley. Unos 13,45 millones de ecuatorianos se aprestan a acudir a las urnas en las elecciones anticipadas luego de que a mediados de mayo Lasso disolvió la Asamblea y acortó su propio mandato cuando ese organismo lo enjuiciaba con miras a destituirlo.

