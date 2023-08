Rusia evacúa a 2.000 personas por inundaciones en el extremo oriente del país

En esta fotografa, publicada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia el domingo 13 de agosto de 2023, trabajadores de los servicios de emergencia prestan asistencia en un pueblo inundado en la regin de Primorie, en el extremo oriente de Rusia, despus de que fuertes aguaceros inundaran pueblos de la regin tras el paso del tifn Khanun.

MOSCOW – Más de 2.000 personas han sido evacuadas de áreas inundadas de la región de Primorie, en el extremo oriente ruso, informaron autoridades de emergencias el domingo. Los fuertes aguaceros que inundaron las localidades de la región iban a duplicar las precipitaciones mensuales en algunas zonas durante el fin de semana, de acuerdo con medios de comunicación estatales rusos. “Más de 2.000 personas, entre ellas 405 niños, han sido evacuadas en Primorie”, dijo el Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia en Telegram. Más de 4.300 edificios residenciales se inundaron y 28 asentamientos quedaron aislados por las aguas. Dieciséis de los distritos de la región han sido afectados. El viernes, las autoridades locales dijeron que los aguaceros ya habían causado inundaciones en siete distritos y dejado al menos tres muertos: una mujer y dos niños de 10 y 12 años. Las lluvias procedían de los remanentes del tifón Khanun, que ya había azotado Japón y la península coreana.

