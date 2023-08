Sepultan a niña que murió baleada en zona violenta de Brasil

Gilgres Santos, padre de Eloah Passos, de 5 aos, carga el atad de su hijita para sepultarla en el Cementerio Cacuia, el 14 de agosto de 2023 en Ro de Janeiro, Brasil. La nia muri a causa de una bala perdida. (AP Foto/Bruna Prado)

(Bruna Prado, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)