Veteranos militares de Guatemala respaldan a la candidata presidencial Sandra Torres

Sandra Torres, candidata a la presidencia del partido poltico Unidad Nacional de la Esperanza, porta una gorra oficial de la Asociacin de Veteranos Militares de Guatemala durante una reunin en la Ciudad de Guatemala, el martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Moiss Castillo)

(Moises Castillo, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)