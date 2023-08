Zonas rurales cercanas a frontera de California con Oregon son evacuadas por incendio forestal

August 16, 2023, 2:04 AM

Published: August 16, 2023, 2:04 AM Updated: August 16, 2023, 6:38 PM

En esta fotografa proporcionada por Caltrans, columnas de humo salen del incendio Head en el Bosque Nacional Klamath, en California, el martes 15 de agosto de 2023. (Roger Matthews/Catrans via AP) (Roger Matthews)

Zonas rurales cercanas a la frontera estatal de California con Oregon se encontraban el miércoles bajo órdenes de evacuación luego de que un incendio forestal provocado por un rayo atravesó las tierras de un bosque nacional, informaron las autoridades. El fuego en el condado de Siskiyou, apodado el incendio Head, era uno de por lo menos 20 incendios —pequeños en su mayoría— que estallaron en el Bosque Nacional Klamath cuando tormentas eléctricas trajeron rayos y vientos que propagaron las llamas por bosques y tierras rurales. “Este ha sido un incendio que se ha propagado sumamente rápido”, comentó Rachel Smith, supervisora forestal, a The Associated Press. “En cuestión de minutos, el incendio creció ayer por la tarde de apenas 50 acres (20 hectáreas) a casi 1.500 acres (607 hectáreas). Este es el tipo de crecimiento que no habíamos experimentado en nuestro bosque hasta hace unos dos años”. Un sobrevuelo realizado el martes por la noche estimó que el incendio cubría 10,8 kilómetros cuadrados (4,2 millas cuadradas), ligeramente más chico que las primeras estimaciones luego de que creció muy rápido en unas pocas horas. Un comunicado de la agencia forestal señaló que la actividad del incendio había disminuido durante la noche. Bomberos trabajaban para proteger las viviendas cerca de la confluencia de los ríos Scott y Klamath, una zona poco poblada ubicada a unos 32 kilómetros (20 millas) de distancia de la frontera estatal entre California y Oregon, y a unos 80 kilómetros (50 millas) al noroeste de Mount Shasta. No había reportes de heridos o viviendas quemadas hasta el martes por la noche. Sin embargo, el Departamento de Policía del condado de Siskiyou emitió órdenes de evacuación para varias zonas, incluida una al sur de Hamburg, una comunidad ribereña de unos 100 habitantes. Otras áreas recibieron advertencias de que estuvieran listas para evacuar.

