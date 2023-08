El fuego obliga a evacuar la capital de los Territorios Noroeste de Canadá

Tanisha Edison, de Hay River, en los Territorios Noroeste de Canad y que espera dar a luz en cuatro das, junto a su hija, Delilah Betsaka. Las dos evacuaron por carretera con otros familiares desde Hay River al refugio en St. Albert, Alberta, para huir de los incendios el mircoles 16 de agosto de 2023. (Jason Franson /The Canadian Press via AP) (Jason Franson)

YELLOWKNIFE – YELLOWKNIFE, CanadáLos residentes de la capital de los Territorios Noroeste de Canadá recibieron orden de evacuar el miércoles por la noche conforme los incendios forestales que se acercaban a la ciudad de 20.000 habitantes. La gente en las cuatro zonas de Yellowknife más amenazadas debía marcharse lo antes posible, mientras que los demás tenían hasta el viernes a mediodía para irse, según el gobierno de los Territorios del Noroeste. “Quiero dejar claro que la ciudad no está en peligro inmediato y hay un espacio seguro para que los residentes dejen la ciudad por carretera y por aire”, dijo Shane Thompson, ministro de medio ambiente para los Territorios, en una conferencia de prensa. El incendio ardía a unos 17 kilómetros (10 millas) de la ciudad. “Sin lluvia, es posible que alcance las afueras de la ciudad para el fin de semana”, dijo Thompson. Si el humo limita la visibilidad, la gente que sale de Yellowknife por autopista será escoltada a través de la zona activa del fuego. Más de 200 incendios han quemado ya una amplia zona de los Territorios Noroeste. El miércoles había 1.067 incendios activos en Canadá. Ocho comunidades que sumaban casi 6.800 personas, o el 15% de la población de la zona, habían evacuado ya, indicó antes el miércoles Mike Westwick, responsable regional de información de incendios. Muchas autopistas se han cerrado y el territorio ha registrado lo que las autoridades describieron como la mayor operación de evacuación aérea de su historia. Personal de las fuerzas armadas canadienses ayudaba a los bomberos y trasladó a gente evacuada en una aeronave Hercules. Canadá ha sufrido una cifra récord de incendios forestales este año. Más de 21.000 kilómetros cuadrados (8.108 millas) de terreno han ardido.

