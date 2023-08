Bernardo Arévalo promete en cierre electoral sanear Guatemala “para sacar a los corruptos del poder”

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes de Bernardo Arvalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, se renen en el acto de cierre de campaa en la plaza de la Constitucin en Ciudad de Guatemala, el mircoles 16 de agosto de 2023. Arvalo se enfrenta a la ex primera dama Sandra Torres del partido UNE en el balotaje del 20 de agosto. (AP Foto/Moiss Castillo)