Brasil: Arrestan a 7 oficiales de la policía militar por los disturbios del 8 de enero

ARCHIVO - Simpatizantes del expresidente brasileo Jair Bolsonaro permanecen sentados frente a una hilera de policas militares dentro del Palacio de Planalto, luego de que se metieron al sitio oficial de trabajo del presidente, el domingo 8 de enero de 2023, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

(Eraldo Peres, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)