Ecuador va las urnas en un clima de miedo y desaliento

Soldados entregan materiales electorales en un centro de votacin en Quito, Ecuador, el sbado 19 de agosto de 2023. Ecuador realiza elecciones anticipadas el domingo para elegir a un nuevo presidente, en medio de rigurosas medidas de seguridad debido a una ola de violencia sin precedentes en la nacin andina, que incluy el asesinato de un candidato presidencial este mes. (Foto AP/Dolores Ochoa)