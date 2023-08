Día Nacional del Cine llega a Estados Unidos con boletos a menor precio

ARCHIVO - Una clienta compra un boleto de cine debajo de una marquesina con las películas "Barbie" y "Oppenheimer" en el Cine Los Feliz, el 28 de julio de 2023, en Los Ángeles. El segundo Día Nacional del Cine anual se llevará a cabo el domingo 27 de agosto de 2023 con entradas a 4 dólares en salas de todo Estados Unidos. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) (Chris Pizzello, Invision)

NUEVA YORK – ¿Vives en Estados Unidos y aún no has visto “Barbie” u “Oppenheimer”? Este fin de semana podrás ponerte al día por 4 dólares por boleto en cines de todo el país. El segundo Día Nacional del Cine se llevará a cabo el domingo 27 de agosto, anunciaron el lunes propietarios de cines. Todas las películas, en todos los formatos y en todos los horarios, costarán 4 dólares en los cines participantes en esa fecha. Más de 3.000 cines se unirán a la iniciativa anual, lo que representa la mayoría de las salas de Estados Unidos, incluyendo cines de las cadenas líderes AMC y Regal. Es el segundo año consecutivo que se celebra el Día Nacional del Cine. El año pasado, el evento organizado por Cinema Foundation, una afiliada sin fines de lucro de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO por sus siglas en inglés), fue considerado un gran éxito. Se estima que 8,1 millones de cinéfilos compraron entradas de 3 dólares el sábado 3 de septiembre. La entrada de cine promedio en 2022, según la asociación, costó 10,53 dólares. La fecha con descuento se convirtió en el día de mayor asistencia del año para los cines. En una temporada normalmente tranquila, los cines estuvieron llenos y los cines vendieron muchas palomitas de maíz. Este año, el día se adelantó ligeramente en el calendario, cambiando de sábado a domingo, y cuesta 1 dólar más. Gracias al interés que todavía sigue generando “Barbie”, así como “Oppenheimer”, la taquilla de agosto ha estado en auge. El domingo, la taquilla de verano alcanzó la marca de los 3.800 millones de dólares por ventas de boletos, según la firma de datos Comscore, un 16,6% más que en 2022 en el mismo periodo. Si bien el Día del Cine del año pasado tenía en cartelera una menor oferta (“Top Gun: Maverick” fue la principal atracción, más de dos meses después de su estreno), este año contará con “Barbie” en su quinta semana. La película de Greta Gerwig ha recaudado 1.280 millones de dólares en todo el mundo. También está “Oppenheimer” de Christopher Nolan (con 717,8 millones a nivel mundial), la segunda semana de la película de “Blue Beetle” de DC Comics y los estrenos “Gran Turismo”, “Golda”, “Bottoms” y “Retribution” (“Contrarreloj”). El evento también servirá para que el público conozca adelantos de los estrenos de otoño.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.