El progresista Arévalo se perfila como nuevo presidente de Guatemala

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial Bernardo Arvalo y su compaera de frmula Karin Herrera saludan durante una conferencia de prensa luego de que los resultados preliminares los mostraran como los vencedores en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Moiss Castillo)