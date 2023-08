El sur de California se prepara para más inundaciones, con lluvias desde la costa al desierto

Un conductor acude a retirar pertenencias de su vehculo tras quedar varado en una calle inundada, el domingo 20 de agosto de 2023 en Palm Desert, California. Los meteorlogos advirtieron que la tormenta tropical Hilary era la primera tormenta tropical en golpear el sur de California en 84 aos, y planteaba el riesgo a inundaciones, aludes de lodo, tornados aislados, vendavales y cortes de luz. (AP Foto/Mark J. Terrill)

(Mark J. Terrill, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)