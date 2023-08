Ecuador: Noboa advierte que no negociará con organizaciones criminales

Daniel Noboa, candidato presidencial de la alianza Accin Democrtica Nacional, habla antes del debate presidencial en Quito, Ecuador, el domingo 13 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) (Dolores Ochoa, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)

QUITO – El candidato presidencial ecuatoriano Daniel Noboa advirtió el martes que no está dispuesto a negociar con el crimen organizado y que lo enfrentará con toda la fuerza, mientras Ecuador sufre un embate de ataques, secuestros y extorsiones cometidos por mafias vinculadas con el narcotráfico. Con cerca del 98% de las actas de las elecciones presidenciales ya escrutadas, Noboa suma un apoyo de 23,48% de los votos y se ubica en el balotaje luego de la candidata del expresidente Rafael Correa, Luisa González, quien obtiene 33,5%. La segunda vuelta está prevista para el 15 de octubre. En declaraciones a The Associated Press, Noboa afirmó que buscará crear fuentes de empleo, mejorar la atención médica y dar oportunidades de desarrollo a los ciudadanos como parte de su estrategia para enfrentar la violencia. “Si damos esa opción la mayoría de las personas optan por lo legal y no violento”, sostuvo. Señaló que poblaciones enteras están sometidas a los cárteles de la droga, lo que significa que “el Estado ha fracasado para dar empleo, asistencia social, ha fracasado en dar salud”. El candidato de la alianza Acción Democrática Nacional enfatizó que "tenemos que luchar con toda la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas” para neutralizar al narcoterrorismo. Señaló que la situación que atraviesa este país -que ha registrado 4.398 muertos en el primer semestre, de acuerdo con las autoridades- es “parecida a un guerra y tenemos que tratarlo como una guerra, tenemos que tratarlos como enemigos a los grupos narcoterroristas". Para enfrentar al narcotráfico Noboa tiene previsto establecer mejores controles en las fronteras, instalar escáneres en los peajes de las principales carreteras, fijar controles más eficientes en los puertos y buscar la colaboración de los gobiernos de Colombia y de Perú, desde donde proviene la mayor cantidad de droga que Ecuador exporta especialmente a Estados Unidos y Europa. Consultado sobre si de llegar a la presidencia estaría dispuesto a optar por la reelección inmediata, Noboa manifestó que “sí, porque en un año y medio se hacen las medidas más urgentes y se sientan las bases y se continúan los siguientes cuatro años”. Las elecciones anticipadas en Ecuador fueron producto de la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea a mediados de mayo cuando buscaba su destitución a través de un juicio político. Como marca la ley ecuatoriana, al hacerlo acortó casi a la mitad su propio período de gobierno y el de los legisladores. Noboa, de 35 años, se mostró abierto a un diálogo con el Legislativo, que tendrá un sólido bloque de minoría del partido Revolución Ciudadana de González, fuerza que fue la principal opositora del presidente Lasso y que permanentemente le bloqueó proyectos de ley. Es la primera vez que el joven político, que llegó en su propio helicóptero a sufragar y permanentemente usa chaleco antibalas, participa en una contienda presidencial, y alcanzó lo que su padre, el empresario multimillonario Álvaro Noboa, no consiguió en sus cinco intentos por llegar a la presidencia en la nación andina. El candidato es hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador con una fortuna estimada de 910 millones de dólares. Sus principales actividades tienen que ver con la comercialización de banano, del cual Ecuador es el mayor productor del mundo, el transporte marítimo y las bienes raíces, entre otros.

