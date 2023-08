Bomberos y aviones europeos asisten contra incendios que han matado a 20 personas en Grecia

Un incendio arde en zonas de bosque cerca de la ciudad de Alejandrpolis, en la regin nororiental de Evros, Grecia, el martes 22 de agosto de 2023. Los bomberos que recorran la zona de un gran incendio en el nordeste de Grecia encontraron varios cuerpos de ms de 10 personas que se crea eran migrantes que haban entrado en el pas desde Turqua. (AP Foto/Achilleas Chiras)

(Achilleas Chiras, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)