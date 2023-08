Cae avión en Rusia y mueren sus 10 ocupantes. Jefe de mercenarios estaba en lista de pasajeros

ARCHIVO - El empresario ruso Yevgeny Prigozhin se muestra antes de una reunión del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 4 de julio de 2017. Un avión de negocios en ruta de Moscú a San Petersburgo se estrelló el miércoles 23 de agosto de 2023, matando a las diez personas a bordo, dijeron funcionarios de emergencia rusos. El jefe mercenario Yevgeny Prigozhin estaba en la lista de pasajeros, dijeron los funcionarios, pero no estaba claro de inmediato si estaba a bordo. (Sergei Ilnitsky/Pool via AP) (Sergei Ilnitsky)

MOSCÚ – Un jet de negocios que iba de Moscú a San Petersburgo se estrelló el miércoles y murieron sus 10 ocupantes, informaron servicios de emergencia rusos. El jefe mercenario Yevgeny Prigozhin estaba en la lista de pasajeros, dijeron funcionarios, pero no quedaba claro si estaba a bordo. Versiones de prensa no confirmadas dijeron que el jet pertenecía a Prigozhin, fundador del grupo militar privado Wagner. El regulador de la aviación civil rusa, Rosaviatsia, indicó que Prigozhin estaba en la lista de pasajeros. Sin embargo, no quedaba claro si estaba a bordo.

