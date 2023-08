Harold toca tierra, Franklin inunda Española

Como las tormentas suelen hacer en esta época del año en el oeste del Golfo, especialmente este agosto con las temperaturas de la superficie del mar del Golfo que se elevan a máximos históricos, la tormenta tropical Harold se reagrupó rápidamente e intentó fortalecerse en las horas previas a tocar tierra sobre el sur de Texas el martes por la mañana.

Harold es el primer aterrizaje de la temporada de huracanes del Atlántico 2023. La fecha promedio para la primera llegada a tierra en Estados Unidos es el 15 de julio.

Afortunadamente, Harold se mudó tierra adentro antes de acumular demasiado vapor, pero aún así tuvo un gran impacto, trayendo ráfagas de viento de 60-70 mph a las playas de North Padre Island y Corpus Christi, lo que resultó en cortes de energía esporádicos e inundaciones costeras menores. Los totales de lluvia de 4-6 pulgadas fueron bienvenidos en gran medida en un área plagada de sequía moderada a severa.

Desde entonces, Harold se ha debilitado a una depresión tropical sobre el norte de México y el oeste de Texas, pero continúa trayendo fuertes lluvias a la región de Big Bend de Texas.

Franklin, el fantasma de Emily y 92L

Mientras tanto, en el Caribe central, la tormenta tropical Franklin atraviesa hoy la isla de Española, trayendo lluvias torrenciales, inundaciones repentinas que amenazan la vida y deslizamientos de tierra a la República Dominicana y Haití hasta mañana.

Aunque la circulación de Franklin se verá interrumpida por las altas montañas de La Española, se espera que el sistema se reorganice y se fortalezca en el segundo huracán de la temporada sobre el Atlántico suroeste a finales de esta semana.

While forecast guidance keeps Franklin east of the U.S., interests in Bermuda will want to continue to follow the storm’s progress into early next week as it makes its closest approach.

Forecast track probabilities for Franklin from our primary global models. Models keep Franklin’s center east of the U.S., but Bermuda will want to monitor the threat for early next week. Credit: Tomer Burg/University of Oklahoma.

De lo contrario, al otro lado del Atlántico, los restos de Emily pueden reformarse brevemente al día siguiente, pero se dirigirán rápidamente al cementerio del Atlántico Norte. En otra parte, Invierta 92L sobre el Atlántico central se debería quedar débil y al mar.

Qué estamos observando la próxima semana

Como mencionamos en boletines anteriores, los modelos indican un amplio giro de baja presión alrededor de la península de Yucatán en México y América Central que comenzará la próxima semana. Por ahora, los modelos no están entusiasmados con el desarrollo, pero es un área que vigilaremos a medida que nos acercamos al fin de semana.