Bahamas apunta a ley para legalizar uso médico y religioso de marihuana

ARCHIVO - Plantas de marihuana crecen en terrenos de la Fundacin Ras Freeman para la Unificacin de los Rastafari en Liberta, Antigua, el 13 de mayo de 2023. (AP Foto/Jessie Wardarski, archivo) (Jessie Wardarski, Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved)

SAN JUAN – El gobierno de las Bahamas ha presentado varios proyectos de ley destinados a legalizar la marihuana con fines médicos y religiosos y a despenalizar la posesión de pequeñas cantidades, uniéndose a otras naciones caribeñas que han tomado medidas similares. Si se aprueba, quienes sean sorprendidos con menos de 30 gramos (una onza) de marihuana pagarán una multa de 250 dólares y el incidente no aparecerá en sus antecedentes penales. Comprar marihuana con fines recreativos seguirá siendo ilegal. Las autoridades detallaron que las licencias para cultivo, venta minorista, transporte y uso religioso sólo se otorgarán a empresas que sean enteramente de propiedad de las Bahamas. Las licencias para investigación, pruebas y elaboración se otorgarán a empresas que al menos en un 30% sean de propiedad bahameña. El fiscal general Ryan Pinder dijo a los periodistas el jueves que la marihuana con fines religiosos sólo se podrá fumar en las instalaciones de una organización autorizada. El gobierno prevé crear una Autoridad del Cannabis para regular la industria. Las audiencias públicas sobre el tema están programadas para septiembre y la ley podría aprobarse antes del próximo año. Otras naciones caribeñas han relajado sus leyes sobre la marihuana. Antigua despenalizó el consumo de marihuana para el público en general. Jamaica también despenalizó pequeñas cantidades de marihuana, mientras que las Islas Vírgenes de Estados Unidos autorizaron recientemente su uso recreativo y sacramental.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.